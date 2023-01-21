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НовостиЭкономика21 января 2023 10:21

Курс биткоина вырос более чем на 10%, превысив 23 тысячи долларов

В последний раз стоимость этой криптовалюты поднималась выше 23 тысяч долларов 19 августа 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Курс биткоина вырос более чем на 10%, превысив 23 тысячи долларов

Курс биткоина вырос более чем на 10%, превысив 23 тысячи долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость биткоина растет более чем на 10%. Курс криптовалюты в субботу, 21 января, вырос до 23 056 долларов. Об этом говорят данные площадки Coindesk.

Согласно данным на 13:11 по московскому времени, стоимость биткоина находилась на уровне 23 199 долларов, выросла таким образом на 10,82%. В последний раз стоимость этой криптовалюты поднималась выше 23 тысяч долларов 19 августа прошлого года.

Напомним, в декабре прошлого года кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил о вероятном росте рухнувшего биткоина, указав на то, что криптовалюта вряд ли повыситься, однако гипотетически такое может произойти при определенных условиях. Как писал сайт KP.RU, специалист назвал маловероятным рост курса до 60-70 тысяч долларов, предостерегая граждан от покупки этой криптовалюты.