Курс биткоина вырос более чем на 10%, превысив 23 тысячи долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость биткоина растет более чем на 10%. Курс криптовалюты в субботу, 21 января, вырос до 23 056 долларов. Об этом говорят данные площадки Coindesk.

Согласно данным на 13:11 по московскому времени, стоимость биткоина находилась на уровне 23 199 долларов, выросла таким образом на 10,82%. В последний раз стоимость этой криптовалюты поднималась выше 23 тысяч долларов 19 августа прошлого года.

Напомним, в декабре прошлого года кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил о вероятном росте рухнувшего биткоина, указав на то, что криптовалюта вряд ли повыситься, однако гипотетически такое может произойти при определенных условиях. Как писал сайт KP.RU, специалист назвал маловероятным рост курса до 60-70 тысяч долларов, предостерегая граждан от покупки этой криптовалюты.