Минобороны Чехии отреагировало на сообщения о готовности передать Украине танки Leopard 2 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Чехии опровергло сообщения о намерении Праги поставить Киеву танки Leopard 2, которые получены от Берлина в виде компенсации за предыдущую передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) советских Т-72. Об этом сказано на сайте военного ведомства республики

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах, заявила, что Чехия и Словакия намерены передать Украине немецкие танки Leopard 2.

«Эта информация не соответствует действительности. Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно предварительной договоренности, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине», - сказано в сообщении Министерства обороны Чехии.

Кроме того, в министерстве отметили, что ничего подобного не обсуждалось в ходе встречи глав военных ведомств на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ в минувшую пятницу, 20 января, где обсуждали вопросы военной помощи Киеву.