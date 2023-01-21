"Старый безумец сказал хоть что-то правдивое": Слова Борреля о России вызвали неожиданную реакцию у пользователей Twitter

Слова Борреля о России вызвали неожиданную реакцию у пользователей Twitter Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Twitter начали активно обсуждать недавнее заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что Россия привыкла бороться до конца.

Пользователи соцсети обратили внимание на то, что "старый безумец сказал хоть что-то правдивое", вспоминая, что именно Россия победила Наполеона и нацистов.

- Это достаточно серьезная причина, чтобы прямо сейчас заключить сделку с Россией и вернуться к нейтралитету Украины, - пишут читатели в Twitter.

Другие же отмечают, "европейские чиновники не учатся на ошибках" и не обращают внимания на тот ситуация может иметь опасные последствия.

Днем ранее Боррель назвал Россию страной, "привыкшей бороться до конца", а также вспомнил ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.

А сегодня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Боррель "все-таки молодец", потому что вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Он также акцентировал внимание на том, что глава дипломатии ЕС "сам провел такую аналогию".