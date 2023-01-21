Главы МИД стран Балтии призвали ФРГ начать поставки Украине танков Leopard Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что совместно с главами внешнеполитических ведомств из Латвии и Эстонии призвал Берлин поставить Киев танки Leopard.

«Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», - написал литовский министр в своем Twitter, назвав Германию ведущей европейской силой, которая «несет особую ответственность в этом вопросе».

Как сообщалось, вопрос поставок Киеву немецких танков Leopard стал главной темой во время встречи глав военных ведомств на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ в минувшую пятницу, 20 января, однако союзники Германии так и не смогли убедить немецкие власти в необходимости данных поставок.