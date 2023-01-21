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НовостиВ мире21 января 2023 11:21

Главы МИД стран Балтии призвали ФРГ начать поставки Украине танков Leopard

Министры назвали Германию ведущей европейской силой, которая «несет особую ответственность»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Главы МИД стран Балтии призвали ФРГ начать поставки Украине танков Leopard

Главы МИД стран Балтии призвали ФРГ начать поставки Украине танков Leopard

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что совместно с главами внешнеполитических ведомств из Латвии и Эстонии призвал Берлин поставить Киев танки Leopard.

«Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе», - написал литовский министр в своем Twitter, назвав Германию ведущей европейской силой, которая «несет особую ответственность в этом вопросе».

Как сообщалось, вопрос поставок Киеву немецких танков Leopard стал главной темой во время встречи глав военных ведомств на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ в минувшую пятницу, 20 января, однако союзники Германии так и не смогли убедить немецкие власти в необходимости данных поставок.