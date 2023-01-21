Как снег на голову: Енот упал с потолка и сорвал заседание городского совета

В Мексике енот свалился с потолка и сорвал заседание городского совета
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В мексиканском городе Акапулько енот умудрился сорвать заседание городского совета. Животное случайно свалилось с подвесного полотка прямо во время обсуждения политиков.
Всего в муниципальное здание пробрались два животных и, вероятно, своим весом проломили потолочные плитки. Один из зверьков смог удержаться и забраться обратно, а другой рухнул прямо в комнату, где шло собрание.
Испуганный енот начал бегать по залу в попытках сбежать от людей и даже в панике запрыгнул на стол, за которым сидели служащие. В итоге хвостатый нашел выход и скрылся с глаз присутствовавших, сообщает Daily Mail.
Издание уточняет, что мэрия Акапулько расположена посреди 52-акрового парка Папагайо. По всей видимости, животные могли пробраться в здание оттуда.
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