Глава дипломатии Ватикана выразил озабоченность из-за поставок вооружения Украине Фото: REUTERS

Ватикан не хочет, чтобы поставки вооружения Киеву привели к обострению украинского конфликта. Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Святого Престола архиепископ Пол Ричард Галлахер.

«Мы всегда утверждали, что Украина имеет право на защиту, но это должна быть соразмерная защита. Чего мы не хотим и чего, я полагаю, не хочет никто, чтобы именно это стало причиной обострения конфликта», - сказал дипломат.

Галлахер отметил, что на данный момент стороны украинского конфликта не намерены проявить мирную инициативу. Как он заявил, для достижения справедливого мира необходимо проведение переговоров, однако, по его словам, «не похоже, что стороны готовы или что они говорят на языке, когда один может принять предложения другого».

Глава дипломатии Ватикана также заявил, что на данный момент папа римский Франциск не может принять приглашение властей Украины.