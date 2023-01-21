МИД России назвал лицемерием слова Борреля с критикой выступления Лаврова Фото: REUTERS

Слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля с критиков выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на состоявшейся ранее пресс-конференции звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний самого дипломата Евросоюза. Такое заявление сделали в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Заявление Высокого представителя ЕС … звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на "цветущий сад", в котором проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли"», - сказано в заявлении министерства.

МИД РФ заявляет, что с 2014 года украинская армия и националистические батальоны обстреливали города Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. В ведомстве подчеркнули, что призывают европейские страны «возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов».

Напомним, в минувшую пятницу, 20 января, глава европейской дипломатии раскритиковал слова главы МИД РФ о попытке «окончательного решения "русского вопроса"», заявив, что не может быть никакой параллели между нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».