Гарвардский профессор Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за санкций Фото: Александр КОЦ

Профессор Гарвардского института и экс-главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф сравнил Россию с Ираном из-за введенных против страны санкций. Об этом он заявил во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция доступна на сайте мероприятия.

Эксперт предположил, что российскую экономику ждет "гигантский Иран". Помимо этого, он предположил, что такое количество санкционных ограничений приведет Россию к ситуации, которая установилась в Северной Корее, Венесуэле и на Кубе.

- Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были, - сказал Рогофф.

Однако, стоит отметить, что с Давосским форумом что-то пошло не так. Дело в том, что Главную сходку глобалистов проигнорировали все ведущие политики мира. Позже даже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался эту тему.

- Какое же позорище... на Давосском форуме форуме обсуждают поставку танков на Украине. Раньше там другое обсуждали. Экономику и все такое, - возмущался политик.