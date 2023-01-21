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НовостиПолитика21 января 2023 12:00

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Двуречье в ДНР

Его взяли добровольцы штурмовых отрядов
София ГОНЧАРОВА
Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Двуречье в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Двуречье в ДНР

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Министерстве обороны России 21 января 2023 года сообщили об освобождении населенного пункта Двуречье в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По информации военного ведомства, его взяли добровольцы штурмовых отрядов.

- На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в ДНР, - сказано в сообщении в телеграм-канале министерства.

Накануне в Минобороны сообщали, что добровольцам штурмовых отрядов удалось освободить населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике. По информации военного ведомства, им оказывали поддержку средства авиации, ракетные войска и артиллерия.

А 1 декабря 2022 года Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Курдюмовка в ДНР и взятии под контроль населенного пункта Андреевка в ДНР.