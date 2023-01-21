Илон Маск нанял сотню телохранителей из-за страха похищения Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в Южно-Африканской Республике (ЮАР), наняв себе примерно 100 телохранителей из-за страха похищения. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на отца миллиардера.

«Он решил, что после недавних угроз в его адрес мне тоже нужна защита... Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни», - приводит издание слова отца бизнесмена.

Сам Эррол Маск заявил, что он не боится, однако опасается, что что-то может случиться с его сыном, «даже несмотря на то, что его окружают около 100 телохранителей».

Отец бизнесмена сообщил, что в декабре 2022 года из-за опасений дом отца Маска в ЮАР был оборудован высокотехнологичной системой видеонаблюдения, а также электрифицированными заборами. Кроме того, наняли вооруженную охрану, которая осуществляет круглосуточное наблюдение. По словам Эррола Маска, на систему безопасности в его доме в общей сложности уходит 14,6 тысячи долларов.