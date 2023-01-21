Чижевский сообщил, что Генпрокуратура Украины не может доказать иранское происхождение российских дронов Фото: REUTERS

Украинские следователи не могут достоверно подтвердить информацию о происхождении применяемых Россией дронов, которые якобы были произведены в Иране. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на сотрудника офиса генпрокурора Ивана Чижевского.

Он уточнил, что сейчас идет расследование и оно будет небыстрым.

- Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. Еще идет досудебное расследование. Оно будет небыстрым, - цитирует его слова канал "Суспильне".

До этого журналисты американского издания Politico сообщали, что украинская армия сильно жалуется на иранские беспилотники. Украинские военные говорят о "разрушительных результатах и большом уроне", который они наносят. Речь идет о дронах Shahed и Mohajer, которые якобы используют российские войска в ходе спецоперации.

Однако постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения о покупке Россией иранских беспилотников.

Также постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани назвал безосновательными обвинения в том, что Тегеран передал России беспилотные летательные аппараты для использования в украинском конфликте.