Российские военные заняли выгодные рубежи на Запорожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи, об этом сегодня, 21 января, сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении добровольцы… при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в ДНР", - говорится в сводке российского Минобороны.

Также в ведомстве сегодня сообщили об освобождении населенного пункта Двуречье в Донецкой Народной республике.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 января 2023 года публикует сайт KP.RU.