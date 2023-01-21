Российские военные сбили самолет Су-24 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины

Российские военные в районе населенного пункта Владимировка ДНР за последние сутки сбили украинский самолет Су-24, также возле населенного пункта Лозовая в Харьковской области был сбит Ми-8, сообщили сегодня, 21 января в Минобороны РФ.

Кроме этого, на Запорожском направлении в результате наступательных действий подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи.

Также в ведомстве сегодня сообщили об освобождении населенного пункта Двуречье в Донецкой Народной республике.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 января 2023 года публикует сайт KP.RU.