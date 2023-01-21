YouTube заблокировал новый аккаунт телеканала 360 "Антисанкции" Фото: REUTERS

Телеканал "360" сообщил. что администрация видеохостинга YouTube заблокировала новый канал "360" "Антисанкции". На момент блокировки там было более 100 тысяч подписчиков.

- Причиной стал вышедший в топ-10 ролик спецпроекта военного аналитика Михаила Онуфриенко и ведущей Екатерины Малашенко с разбором новостей о спецоперации, - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Также уточняется, что редакция "360" не в первый раз сталкивается с необоснованной блокировкой своих каналов на YouTube. Так, весной прошлого года хостинга заблокировал каналы "Новости Подмосковья" и "Телеканал 360" с аудиторией более двух миллионов подписчиков. При этом никаких уведомлений и официальных заявлений руководство платформы не представило.

До этого сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT на арабском языке. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян у себя в социальных сетях. На тот момент на канале было более 5,5 млн подписчиков.