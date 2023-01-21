В Варшаве начался митинг из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Варшаве 21 января проходит митинг против втягивания Польши в украинский конфликт. Мероприятие проводит патриотическая организация "Соотечественники - Камрады".

Всего в марше принимают участие несколько сотен человек. С собой у активистов государственные флаги Польши и плакатами "Кто хочет польской крови, пошел вон!", "Польша выбирает мир!". Митингующие направляются к Колонне Зигмунда.

Как сообщают РИА Новости, у некоторые участников акции плакаты с надписями на русском языке.

В распространенном заявлении организаторы марша выражают мнение, что "в Польше должен царить мир". также там делается акцент на том, что те, кто подталкивают польскую сторону к участию в событиях на Украине, "должны быть привлечены к ответственности".

Накануне бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник предупреждал, что власти Польши не в состоянии противостоять стремлению НАТО втянуть страну в конфликт с Россией. При этом он полагает, что, когда у Украины закончатся ресурсы, то такие перспективы могут вызвать в Польше народные протесты.