Американский полковник Макгрегор: США просчитались, пытаясь обмануть “слабых” русских в ситуации с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США хотели обманом победить президента России Владимира Путина с помощью Украины, снабжая ее техникой стран НАТО, но сильно просчитались и обрекли Киев на поражение, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom полковник армии Соединенных Штатов в отставке Дуглас Макгрегор.

"Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться (в украинский кризис - прим. ред.), и с того времени продолжают наращивать свое присутствие", - сказал он.

Как добавил Макгрегор, у Белого дома не получилось провернуть этот трюк против РФ, поскольку рассуждение о якобы плачевном положении дел в российских войсках были далеки от реальности.

Ранее Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Украина совершенно точно не сможет победить в конфликте с РФ, а следующий этап российской спецоперации грозит фактическим уничтожением украинского государства. По его словам, администрация президента США Джо Байдена отказывается говорить американцам правду, которая якобы заключается в том, что Киеву не победить в этом конфликте.