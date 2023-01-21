Минобороны РФ: Батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны России сообщили, что батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье.

По информации военного ведомства, всего в рамках тренировки были задействованы более 150 военных и свыше 30 единиц вооружения, военной и спецтехники.

- В Московской области прошла тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты, - говорится в сообщении на сайте министерства.

В Минобороны также добавили, что расчеты батареи развернули комплексы и при обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет.

Напомним, ЗРС С-300В предназначена для противовоздушной обороны войсковых группировок от ударов крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.