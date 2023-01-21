Пользователи Twitter назвали безумными планы США поддержать Украину в “захвате” Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter поддержали американского бизнесмена Илона Маска, который высказался против американской помощи ВСУ для атаки на Крым.

"Когда речь заходит о Крыме, следует остановиться. Нам нужно активно выступать посредниками в установлении мира", - отметил в комментариях к словам Маска Бастиан Леманн.

"Крым - не в интересах граждан Украины. Это только в интересах НАТО, а умирать молодым украинцам", - добавил блогер Ян Майлз Чонг.

"Вне зависимости от того, кто прав, это безумие. .. Украина должна сесть за стол переговоров", - выразил свое мнение бизнесмен из Канады Джошуа Карту.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США одобряют стремление Украины захватить территорию Крыма.

Также ранее сайт KP.RU писал, что Илон Маск считает планы США поддержать Украину в попытке захвата Крыма безжалостной эскалацией. Бизнесмен назвал позицию США по украинскому кризису откровенно безрассудной.