В Париже проводится очередная акция против пенсионной реформы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Париже сегодня, 21 января, проходит акция протеста против пенсионной реформы, организованная левой партией Жана-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция" (LFI), молодежными ассоциациями и антикапиталистами, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники акции двинулись от площади Бастилии в 14 часов по Парижскому времени в направлении к площади Нации. В руках протестующих - транспаранты партий LFI, Нового народного экологического и социального союза, Новой партии Антикапиталистов.

На плакатах приведены лозунги "Пенсия в 60 лет или смерть!", "Терять всю жизнь, чтобы заработать на нее - нет!" и другие.

Ранее сайт KP.RU писал, что постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет – это предвыборное обещание президента Франции. Он собирался провести пенсионную реформу еще во время своего первого срока правления, но отложил непопулярные меры с началом пандемии коронавируса в 2020 году. Несмотря на противодействие со стороны профсоюзов и французского общества, в своем новогоднем обращении Макрон заявил, что “2023 год станет годом пенсионной реформы”.