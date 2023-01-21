Лукашенко помог присутствовавшему на хоккее герою Донбасса совершить круг почета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помог присутствовавшему на хоккее герою Донбасса Павлу Прохоренкову совершить круг почета на льду.

Как сообщает издание БЕЛТА, глава государства устроил круг почета для парня на инвалидной коляске 21 января, после завершения матча. Видео с "Олимпик-Арены" появилось в Telegram-канале "Пул Первого".

Также сообщается, что зрители на трибунах поддержали Павла на льду - все аплодировали стоя. Позже Прохоренков рассказала журналистам, что хоккеем увлекается не сильно, но раньше катался на коньках. Он также добавил, что его бабушка была белоруской и ему было интересно побывать на ее родине.

До этого сообщалось, что офицер из Донецка в апреле 2022 года подорвался на мине. В результате у мужчины пострадали ноги. Позже он был лечении в Минской областной клинической больнице.