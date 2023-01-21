Кандидат в президенты Чехии Андрей Бабиш сообщил, что получил анонимное послание с угрозами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер Чехии и кандидат в президенты республики Андрей Бабиш, прошедший во второй тур выборов главы государства, который состоится 27 и 28 января 2023 года, сообщил сегодня, 21 января, о получении анонимных угроз членам его семьи, пишет портал idnes.cz.

"Сегодня утром охранники передали мне конверт (с анонимным письмом - прим. ред.), адресованный моей супруге Монике. В нем был боевой патрон и полное оскорблений анонимное послание. Я оперативно сообщил об этом полиции, которая начала расследование…", - цитирует сайт слова Бабиша.

Напомним, в Чехии продолжаются выборы президента: по итогам первого тура на смену Милошу Земану плечом к плечу идут генерал в отставке, экс-председатель комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер страны, миллиардер Андрей Бабиш. После подсчета бюллетеней статистическое бюро заявило, что Павел набрал 35,40% голосов, а Бабиш чуть меньше – 34,99%.