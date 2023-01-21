Глава телеканала RT France Федорова сообщила о его закрытии Фото: REUTERS

Руководитель телеканала RT France Ксения Федорова сообщила о его закрытии после блокировки счетов во Франции.

Она отметила, что телеканал был мишенью со времени запуска, его призывали цензурировать, "не гнушаясь использовать при этом недостоверную информацию".

"Власти Евросоюза использовали ситуацию на Украине, которую RT France всегда освещал сбалансированно, чтобы наконец заткнуть телеканалу рот", - сказала Федорова.

Ранее телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa принял решение прекратить вещание канала Russia Today на территории страны.

Ранее Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных санкций после запрета вещания телеканала RT в Германии. Отмечалось, что, в частности, будет прекращено вещание телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Кроме того, уточнялось, что Москва сформирует перечень представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT. Им будет запрещен въезд на территорию России, сам перечень опубликован не будет, заявили в ведомстве.