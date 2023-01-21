Депутат Штрак-Циммерманн поздравила Путина из-за отказа Шольца направить ВСУ танки Leopard Фото: REUTERS

Глава комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что президент России Владимир Путин может быть доволен отказом Германии передать ВСУ немецкие боевые танки Leopard ВСУ, ее слова передает телеканал N-TV.

"Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что решение по танкам не было принято", - сказала политик.

Также она подвергла резкой критике неготовность сделать заявление относительно отправки немецких танков ВСУ. По ее мнению, позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по данному вопросу производит впечатление, что Берлин не готов к активной поддержке Украины.

Ранее глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что никто из партнеров ее страны не отправил Украине боевые танки западного образца.

Также ранее посол Украины в Германии Макеев после отказа Шольца вновь потребовал у Германии танки Leopard. Это позволит “расширить арсенал на западе страны”, заявил он.