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НовостиПолитика21 января 2023 19:55

Во Франции возле завода Nexter прошла акция в поддержку жителей Донбасса

На предприятии производятся гаубицы Caesar, которые Франция поставляет ВСУ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Во Франции возле завода Nexter прошла акция в поддержку жителей Донбасса

Во Франции возле завода Nexter прошла акция в поддержку жителей Донбасса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акция в поддержку населения Донбасса и против поставок оружия Украине прошла напротив завода Nexter в городе Тарб на юго-западе Франции, где выпускаются, в частности, гаубицы Caesar, которые Париж поставляет Киеву, об этом РИА Новости рассказала организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

Митинг, который был согласован властями города, прошел спокойно, его участниками стали около 40 человек.

"К нам пришли… обычные люди, большинство из них - французы. Им не нравится то, что происходит, что Франция отправляет на Украину столько вооружений", - отметила собеседница агентства.

Ранее в Иркутске состоялся митинг-концерт в поддержку референдумов, которые прошли в ДНР, ЛНР, Херсе и Запорожье. К площади у Вечного огня пришли десятки горожан, даже не смотря на дождь. Они приветствовали возвращение территорий в состав России.

Также ранее в Греции устроили митинг в поддержку ДНР и ЛНР. Жители греческих городов прошли по улицам с лозунгами “Нацисты, прочь из Донбасса!”.