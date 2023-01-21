Больше ста тысяч человек вышли на митинг против политики правительства Израиля в Тель-Авиве

Некоторые участники акции предлагают привлечь Биньямина Нетаньяху к уголовной отвтственности Фото: REUTERS

Израильская оппозиция организовала и провела 21 января 2023 года масштабные акции протеста против политики нового правительства страны, которое сейчас возглавляет Биньямин Нетаньяху. Самая крупная оппозиционная демонстрации прошла в Тель-Авиве, сообщает издание The Times of Israel.

По данным местных журналистов, в общей сложности в демонстрации, состоявшейся в Тель-Авиве, поучаствовали более 100 тысяч человек. Они скандировали антиправительственные лозунги и несли с собой плакаты с критикой Нетаньяху, его ближайших соратников, а также той политики, которую в настоящее время пытаются проводить новые израильские власти.

В первую очередь протестующие недовольны так называемой "юридической реформой", которую пытается провести Нетаньяху - оппозиция считает, что ее принятие может привести к фактической ликвидации демократии в стране и узурпации власти действующим руководством Израиля. Также оппозиционеры предъявляют претензии и к кадровой политике Нетаньяху. По мнению критиков власти, действующий глава израильского правительства якобы готов сотрудничать даже с фигурами, которые ранее были официально признаны в коррупционных преступлениях.

В связи с протестами, проходящими по всей стране, сейчас Израиль фактически оказался на грани настоящего политического кризиса. Не исключены шестые по счету внеочередные парламентские выборы.