Министр обороны Германии Писториус собирается приехать на Украину в ближайшее время

Борис Писториус очень хочет побывать в Киеве как можно скорее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новоиспеченный министр обороны Германии Борис Писториус в скором времени посетит Украину. Предполагается, что это произойдет уже в ближайший месяц.

Ожидается, что в Киеве он встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и проведет с ним переговоры по поводу продолжения военных поставок ФРГ для нужд боевиков ВСУ. Кроме того, не исключается и возможность личной встречи Писториуса с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако окончательного решения по поводу того, состоится ли она, пока еще нет.

«Это еще окончательно не определено. Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырех недель», — рассказал о своем предстоящем визите на Украине в интервью немецким журналистам сам Борис Писториус, высказывание которого передает издание Bild.

Писториус занял пост главы оборонного ведомства Германии буквально несколько дней назад. На данную высокую должность его назначил действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц. Предыдущий министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее неожиданно подала в отставку (при это она дала понять, что этот шаг вовсе не означает ее окончательного ухода из политики).