Инфекционист Тимаков раскрыл сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса завершится не ранее 2024 года, полагает эксперт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки завершения пандемии коронавируса. По его мнению, она закончится через один-два года. Высказывание эксперта цитирует информагентство ТАСС, журналисты которого пообщались с медиком.

Тимаков в разговоре с журналистам подчеркнул, что ожидать завершения пандемии новой коронавирусный инфекции Covid-19 в 2023 году совершенно точно не стоит. Он полагает, что вероятность завершения пандемии в 2024 году можно оценивать как довольно высокую, однако, скорее всего, окончательно Covid-19 человечество забудет только лишь в 2025 году.

Эксперт подробно аргументировал свои выводы. Так, по мнению врача-инфекциониста, для адаптации вирусу чаще всего необходимо четыре-пять лет. «Три года активного процесса и два года адаптации», — пояснил специалист, уточнив, что новые волны распространения ковида в тех или иных странах неизбежно будут продолжать возникать (и окончательно уйдут в прошлое лишь только после завершения пандемии Covid-19).

Ранее в Минздраве РФ официально заявили о том, что пандемия коронавируса крайне негативно сказалась на репродуктивном здоровье россиян. С таким публичным заявлением, в частности, выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, сегодня необходимо продолжить работу по своевременной вакцинации мужчин и женщин от новой коронавирусной инфекции на этапе планирования рождения детей, а также беременных.