Spiegel: власти ФРГ должны хорошо подумать перед отправкой Украине танков Leopard

В ФРГ призывают не предоставлять боевикам ВСУ танки Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФРГ следует дважды подумать, прежде чем передавать Украине танки. Такое заявление сделал политический обозреватель Томас Фишер в статье для влиятельного немецкого издания Spiegel.

Фишер обратился со страниц издания к нынешним властям Германии, призвав их проявить благоразумие и расставить приоритеты в вопросе о предоставлении Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard.

По словам Фишера, этот вопрос крайне важен, так как если танки все будут предоставлены, то ими дело точно не ограничится и в будущем киевские власти смогут затребовать передать им, к примеру, немецкие боевые самолеты (что станет крайне негативным событием, которое может привести к эскалации украинского кризиса).

Кроме того, обозреватель Spiegel не уверен, что ФРГ (и Европе в целом) так уж необходимо тратить огромные суммы - десятки и сотни миллионов евро - на оказание Украине масштабной военной помощи. Фишер полагает, что немецкие политики не должны руководствоваться эмоциями, а "включить голову", обсуждая вопрос о поставках танков из ФРГ на Украину.

Ранее стало известно о том, что Германия готова все-таки предоставить Украине почти 20 своих танков Leopard 2. Однако, как отмечают местные военные эксперты, речь может идти лишь о самых старых танках, имеющихся в распоряжении бундесвера - о предоставлении Киеву более современной подобной военной техники речи в настоящее время пока идти не может.