Американские политики обращают внимание на глобальный голод в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский политик Лаверн Спайсер публично заявила о том, что надо обращать внимание на проблемы в США, а не на голод на Украине. Такое заявление она сделал в своем аккануте в сети микроблогов Twitter.

«Спросите меня, плевать ли мне на «голод» на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами выстраивается очередь из тысячи человек в день», — подчеркнула Спайсер

По ее мнению, рядовым американцам нет никакого дела до бедности на Украине, когда в их собственной стране социально-экономическая ситуация в настоящее время, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Она призвала всех ведущих политиков Соединенных Штатов задуматься над этим, а не продолжать постоянно обсуждаться происходящее на Украине.

Ранее стало известно о том, что вскоре по совету своих политических консультантов президент США Джо Байден может начать публично игнорировать тему американской военной помощи Украине. Все дело в том, что эта тема является крайне непопулярной среди рядовых американских избирателей (не понимающих, почему США так активно накачивают оружием боевиков ВСУ), а Байден очень хотел бы не растерять свой нынешний рейтинг в преддверии старта его предвыборной президентской кампании-2024. В Киеве, впрочем, уже успели выразить надежду на то, что президент США все-таки не решится на отказ от военной поддержки Украины.