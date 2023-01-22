Что произошло в ночь на 22 января

Алексей Арестович сделал неожиданное заявление о ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине не удастся одержать победу в конфликте с Россией, заявил в опубликованном на своем Youtube-канале интервью экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Обыск прошел в частном доме Джо Байдена в Делавэре, рассказал журналистам адвокат действующего президента США. По данным телеканала CNN, в доме американского лидера в ходе обыска было обнаружено сразу шесть секретных документов. Отмечается, что данные документы Байден не имел никакого права хранить у себя дома.

Министра обороны Украины Алексея Резникова срочно вызвали в парламент страны (Верховную Раду) после скандала с перепродажей продуктов, предназначенных для украинских военных.

Президент США Джо Байден наотрез отказался отвечать на вопрос представителей американских СМИ о возможных сроках поставки Киеву немецких танков Leopard 2. После того, как журналист задал ему такой вопрос, Байден фактически убежал от него и не стал говорить ни слова.

Новоиспеченный министр обороны Германии Борис Писториус в скором времени посетит Украину. Предполагается, что это произойдет уже в ближайший месяц.

Организаторы международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2023», который не так давно прошел в США, не дали участнице состязания из Украины Виктории Апанасенко высказаться против России. Об этом рассказала сама девушка, признавшись, что очень хотела выступить на конкурсе с антироссийской речью.