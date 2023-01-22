Депутат Госдумы Вяткин заявил, что изменения в школьную программу по литературе внесут в 2023 году

Изменения в школьную программу по литературе внесут в 2023 году Фото: Роман ЗЛОБИН

Изменения в школьную программу по литературе будут внесены до конца этого года, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая России» в Государственной думе Дмитрий Вяткин.

«Министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе. Как минимум целый ряд произведений советских авторов – это «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева – должны вернуться в школьную программу», – сказал депутат журналистам.

Произведения, которые «не выдержали испытание временем» и не соответствуют действительности, будут из школьной программы убраны, отметил он. В этом вопросе парламентарии будут опираться на мнение специалистов в области педагогики и культуры, родительского и педагогического сообществ, подчеркнул Вяткин. Как заверил депутат, поспешных решений приниматься не будет.

Тем временем Российский книжный союз попросил проверить сюжеты российской классики на соответствие закону о пропаганде ЛГБТ. Проверке подвергнутся произведения Максима Горького, Михаила, Шолохова, Александра Островского и других.