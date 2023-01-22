«Это еще сильнее разозлит Путина»: В Турции оценили возможную реакцию президента РФ на просьбу Зеленского

В Турции предупредили о реакции Путина на просьбу Зеленского поставить танки Leopard 2 Фото: ru.wikipedia.org

Просьба президента Украины Владимира Зеленского поставить Киеву танки Leopard 2 еще больше разозлит главу российского государства Владимира Путина, считают читатели турецкого издания Haber7. Они призвали не соглашаться с Вашингтоном, поскольку США хотят затянуть конфликт.

«По мере затягивания конфликта будут богатеть компании, производящие оружие. Какая разница, кто за это платит, какая разница, если это обернется кровавой баней? США снова пытаются навязать демократию», – написал один из пользователей.

«Это еще больше разозлит Путина. Лучше попробуйте договориться. Не слушайте США – они будут делать все для затягивания конфликта», – поделился мнением другой читатель.

«США будут поставлять оружие, пока Украина воюет на их стороне», – заявил третий пользователь.

Напомним, ранее представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт опроверг наличие требований канцлера ФРГ Олафа Шольца к США о поставках Украине танков Abrams в качестве обязательного условия для поставок немецких Leopard.

Между тем сообщается, что военные Германии выразили готовность передать Украине лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2, использующихся исключительно на различных учениях для имитации врага.