В «Росэнергоатоме» призвали МАГАТЭ перестать имитировать создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС Фото: REUTERS

Все попытки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводить переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции являются всего лишь имитацией деятельности, нужен реальный механизм, считает советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«От того, что стороны едины во мнении по созданию зоны безопасности, вопрос не решается. Нужны не декларации, а механизмы реализации по созданию подобной зоны безопасности. Много имитаций – дела делаются по-другому, – заявил он в беседе с ТАСС.

Как отметил Карчаа, создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС тормозит несамостоятельность и недоговороспособность Украины, поскольку ее западные кураторы заинтересованы в затягивании конфликта. По мнению советника главы «Росэнергоатома», договоренности не имеют никакой силы, если в них не предусмотрена ответственность сторон, поскольку любая из них может их нарушить. В этом отношении Украина ненадежная, что уже неоднократно было доказано, добавил он.

Напомним, на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь заявил онеобходимости срочно создавать зоны защиты вокруг ЗАЭС, поскольку ситуация ухудшилась.

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в минувший вторник, 17 января, в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что Запорожская АЭС переводится на мирный режим эксплуатации.