Абрамченко: Турция закупила зерно за рубли, аналогичное решение готовится для Египта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Также она добавила, что российская сторона сейчас прорабатывает вопрос аналогичных поставок в Египет, пишет РИА Новости.

- В качестве примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход, - уточнила Абрамченко.

Кроме того, вице-премьер добавила, что в данном вопросе наиболее востребовано зерно и масложировая продукция.

- Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях - один из приоритетов, - уточнила она.

Напомним, осенью 2022 года Москва впервые поставила зерно Анкаре за рубли. Об этом рассказывала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, отметив, что первый эксперимент оказался удачным. Тогда же она заявляла, что Банк России работает со всеми дружественными нашей стране государствами для того, чтобы применить данный механизм расчета в национальных валютах.