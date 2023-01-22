В России выявлено 5 729 новых случаев заражения коронавирусом 22 января 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В России по состоянию на 22 января выявлено 5 729 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что всего за сутки было госпитализировано 427 человек, что на 48,8% меньше по сравнению с 21 января. Из больниц был выписан 4 021 человек, а еще 41 гражданин скончался от болезни.

21 января сообщалось, что за сутки в России было выявлено 6 014 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Тогда было подтверждено 43 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 4 586 человек.

Ранее сайт KP.RU писал, что вариант коронавируса "Кракен" только появился в России, но уже успел наделать много шума. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, она допускает, что иммунной защиты от "Кракена" может не хватить. При этом эксперты полагают, что с появлением "Кракена" общая ситуация по эволюции коронавируса и по самому COVID-19 существенно не поменялась.