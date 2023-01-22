В Госдуме предупредили о расширении границ СВО из-за вмешательства Запада Фото: Александр КОЦ

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что расширение границ проведения спецоперации на Украине будут зависеть от поддержки киевских властей со стороны Запада.

При этом он напомнил, что Россия не стремилась к эскалации конфликта, но западные страны "перешли красные линии и стали нести угрозу нашим национальным интересам".

- Сейчас в США говорят о поддержке украинской агрессии в отношении Крыма и новых российских территорий. Но киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку. Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы обезопасить нашу страну от вражеского соседства, - заявил Шеремет РИА Новости.

Также депутат считает, что 2023 год станет определяющим для формирования нового миропорядка.

- Этот год будет победным для России, - поделился мнением с журналистами Шеремет.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что граница проведения СВО может быть существенно смещена на запад по мере развития конфликта. По его мнению, Россия должна защитить культурные ценности своих приграничных районов и "не допустить их уничтожения Украиной".