Daily Mail: Сотрудница иностранного легиона угрожала ВСУ компроматом Фото: REUTERS

Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины угрожала руководству обнародовать такой компромат, из-за которого украинские войска "развалятся". Об этом пишет газета Daily Mail.

В публикации говорится, что уроженка Венгрии Эмеше Файк неоднократно пытались уволить из легиона, но используя угрозы ей каждый раз удавалось сохранить свой пост. Речь идет о ее угрозах опубликовать дискредитирующие военных данные.

- Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла, - цитирует издание слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома.

Газета со ссылкой на информацию сотрудницы легиона уточняет, что она может рассказать о коррупции в ВСУ и отношении к иностранным наемникам.

До этого сообщалось, что Эмеше Файк обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов США и пожертвований. Об этом свидетельствует отчет офицера легиона, подготовленный для командования сухопутных сил Украины.

Однако накануне украинские журналисты сообщили о разворовывании бюджета Министерства обороны страны на снабжении тыловых частей провизией. Согласно результатам расследования СМИ, цены на поставляемую в войска провизию оказались завышены в разы.