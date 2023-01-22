Депутат Казакова опровергла исключение произведения "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова опровергла информацию об исключении произведения "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы.

Депутат заверила, что такой вопрос не стоит и не стоял на повестке.

- Данный вопрос не выносился ни на площадку "Единой России", ни фракции партии в Госдуме. Не обсуждался он и в профильном думском комитете и с профессиональным сообществом, - сказала она. Ее слова приводит пресс-служба "ЕР".

Ранее первый заместитель главы фракции "Единая Россия" в Государственной думе Дмитрий Вяткин заявлял, что литературные произведения, не прошедшие испытания временем, должны быть исключены из школьной программы. По словам парламентария, в Госдуме хотят восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, воспитывающих чувство патриотизма. Он отметил, что из школьной программы должен быть исключен в частности роман "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына.