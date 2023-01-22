В Гонконге свинья убила тесаком мясника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Гонконге мясник погиб после неудачной попытки зарезать свинью.

Как передает телеканал CNN, мужчина на скотобойне оглушил животное электрошокером, однако при попытке зарезать его свинья очнулась и напала на мясника. Пытаясь сопротивляться, мужчина упал на тесак, которым планировал забить животное.

Погибшего обнаружил на скотобойне его коллега. Он вызвал полицию, а тело мясника забрали работники медицинской службы. Пока точная причина смерти мужчины не установлена.

Напомним, в январе в небольшом поселке Тельма Иркусткой областиа человек едва не стал жертвой разъяренной свиньи. Это второе по счету нападение за последний год. В июле от потери крови скончался 62-летний мужчина. Он пытался вилами отогнать от своего двора разгуливающих без присмотра поросят, которых насчитывалось почти три десятка. Поведение человека не понравилось взрослому хряку и тот укусил обидчика за ногу, проткнув ее клыками.