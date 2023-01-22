Власти Буркина-Фасо потребовали от Франции вывести войска Фото: REUTERS

Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции в республики, сообщили источники, знакомые с вопросом.

По информации агентства AIB, власти страны денонсировали соглашение с Францией в среду, 18 января. Согласно условиям денонсации, французские военные должны покинуть африканскую республику в течение месяца.

Напомним, в октябре 2022 в Буркина-Фасо (бывшая Верхняя Вольта) случился очередной переворот, в результате которого к власти пришел ранее мало кому известный Ибрагим Траоре, еще недавно находившийся в чине армейского капитана. Он был официально провозглашен президентом страны и гарантом ее независимости.

Ранее республика была французской колонией. Елисейский дворец до сих пор считает ее своей зоной влияния. Однако навести здесь порядок Франция не в состоянии - в Буркина-Фасо, как и соседних странах, годами орудуют джихадисты из группировок, близких к ИГИЛ*. Сайт KP.RU разбирался в ситуации в Буркина-Фасо.

*Запрещенная в России террористическая организация