Россияне открыли больше всего фирм с иностранным капиталом в Турции в 2022 году Фото: Иван Макеев

Граждане России стали лидерами по открытию новых компаний с иностранным участием в Турции по итогам прошлого года, следует из данных Союза палат и товарных бирж республики.

По информации агентства Anadolu, в 2022 году в Турции россияне открыли 1 363 фирмы из 20 135. Среди компаний с российским участием – 140 акционерных обществ и 1 223 общества с ограниченной ответственностью.

На втором месте фирмы с участием иранского капитала – 1300, на втором с участием средств граждан Германии – 484. Как отмечается в сообщении, в прошлом году в стране было открыто максимальное с 2010 года количество компаний с иностранным капиталом.

Уточняется, что иностранные граждане инвестировали главным образом в сектор оптовой торговли. В этой сфере открылись 3 070 новых компаний. Кроме того, популярны среди иностранных бизнесменов в Турции сектор недвижимости и коммерческие и другие услуги.