Замминистра инфраструктуры Украины Лозинского задержали по подозрению во взятке на 400 тысяч долларов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Украине специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уличила заместителя министра инфраструктуры страны и других членов ведомства в получении взятки на сумму 400 тысяч долларов.
Как уточняют украинских издания, речь идет о Василии Лозинском, который на тот момент занимал должность заместителя главы Минрегиона Алексея Чернышова, а в декабре 2022 года после слияния министерств стал замминистра инфраструктуры Александра Кубракова.
Новость дополняется.