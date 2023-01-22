Замминистра инфраструктуры Украины Лозинского задержали по подозрению во взятке на 400 тысяч долларов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Украине специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уличила заместителя министра инфраструктуры страны и других членов ведомства в получении взятки на сумму 400 тысяч долларов.

Как уточняют украинских издания, речь идет о Василии Лозинском, который на тот момент занимал должность заместителя главы Минрегиона Алексея Чернышова, а в декабре 2022 года после слияния министерств стал замминистра инфраструктуры Александра Кубракова.

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