Медведев предрек появление нового военного альянса из стран, которых "достали американцы"

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем возможно появление нового военного альянса.

По его мнению, он может сложиться из чиста тех стран, которых уже "достали американцы".

- В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов. Такое всегда происходило в истории человечества ... И тогда США окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир придет в равновесное состояние, - написал он в своем телеграм-канале 22 января.

Также политик прокомментировал встречу в Рамштайне. Он отметил, что выделение тяжёлых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что "наши враги будут неопределённо долго пытаться измотать нас".

Днем ранее Медведев выражал мнение, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми "наследниками" тех, кто раньше пытался противостоять России. Кроме того, он назвал борьбу с нацистами "новой Отечественной".