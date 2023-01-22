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НовостиПолитика22 января 2023 12:25

Медведев предрек появление нового военного альянса из стран, которых "достали американцы"

По его мнению, тогда "Штаты окончательно кинут старуху Европу"
София ГОНЧАРОВА
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в будущем возможно появление нового военного альянса.

По его мнению, он может сложиться из чиста тех стран, которых уже "достали американцы".

- В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов. Такое всегда происходило в истории человечества ... И тогда США окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир придет в равновесное состояние, - написал он в своем телеграм-канале 22 января.

Также политик прокомментировал встречу в Рамштайне. Он отметил, что выделение тяжёлых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что "наши враги будут неопределённо долго пытаться измотать нас".

Днем ранее Медведев выражал мнение, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми "наследниками" тех, кто раньше пытался противостоять России. Кроме того, он назвал борьбу с нацистами "новой Отечественной".