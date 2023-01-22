В США раскритиковали идею Вашингтона помочь Украине захватить Крым

TAC: поддержка Западом Украины в захвате Крыма может обернуться третьей мировой войной Фото: REUTERS

Главный редактор The American Conservative Род Дреер в своей статье, опубликованной 22 января, пишет, что политика США ведет к "полномасштабной войне" с Россией вопреки интересам европейских граждан.

"Однажды ночью один венгр сказал мне: "Американцы хотят войны. И они ее получат". Он имел в виду, что США, по его мнению, обязаны и полны решимости вести войну с Россией и собираются сделать все необходимое для этого. Может быть, он прав в этом. Но если он не прав в отношении мотивов США, то он определенно прав в отношении последствий политики США. И США вызовут большое недовольство европейцев, поскольку все больше людей начнут понимать, что предполагаемые интересы Америки в борьбе с Россией не совпадают с европейскими интересами", - говорится во вступлении.

В частности, журналист подчеркивает, что поставки оружия США и их сторонников Украине не приведут к миру, а напротив, могут по влечь за собой ответные меры Западу со стороны России.

"Так что мне остается сказать вам, что со стороны Запада снабжать Украину современными танками — это большая глупость. В отличие от всех остальных в СМИ и политике, я не военный эксперт. Но я знаю, для чего нужны танки, и это не оборона", - пишет Дреер.

По его мнению, Вашингтон взял курс на помощь Украине в завоевании Крыма вместо того, чтобы оказывать поддержку мирного урегулирования конфликта с Россией. Вместе с тем, Дреер отмечает, что подначивание идет также со стороны Великобритании, и приходит к выводу, что НАТО, ЕС и их партнеры стремятся развязать полномасштабную третью мировую войну.

Ранее сайт KP.RU писал, что обозреватель американского The American Conservative (ТАС) Род Дреер считает план президента США Джо Байдена по захвату Киевом территории Крыма непредсказуемым.

Обозреватель издания публично назвал инициаторов этой идеи дураками. Он напомнил, что Черноморский флот России базируется в Севастополе, поэтому территория полуострова надежно защищена от возможных атак.