Генерал армии США и военные эксперты посетили Изюм в Харьковской области

Украина с военными экспертами США обсудила вопросы восстановления города, потребности региона в военной помощи Фото: REUTERS

Генерал армии США в сопровождении ВС и военными экспертами Вашингтона посетили Изюм Харьковской области в Украине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и военных экспертов посетили... Изюм", - пишет Синегубов в своем телеграм-канале.

По его словам, Украина с военными экспертами обсудила вопросы восстановления города, потребности региона в военной помощи.

Напомним, 10 сентября 2022 года в Министерстве обороны России объяснили решение "перегруппировать войска" из Балаклеи и Изюма в Харьковской области. Как заявили в ведомстве, это было сделано для усиления наступления на Донецком направлении.

В ведомстве отметили, что с этой целью в течение трех суток была проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР.

Позднее, 10 ноября Министерство обороны РФ заявило, что российские войска были перегруппированы и выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра на Николаевско-криворожском направлении. Как отметили в российском военном ведомстве, все проходит в строгом соответствии с планом.

А 12 ноября 2022 года "глава проукраинской военной администрации" Херсонской области Ярослав Янушевич заявил о введении комендантского часа в Херсоне с 17:00 до 8:00 от 12 ноября 2022 года. От проживающих на территории города ВСУ потребовали соблюдения правил и ограничений по передвижению.