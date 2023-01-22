Financial Times: Нидерланды намерены закрыть крупнейшее месторождение газа в ЕС

Нидерланды сократили потребление газа в 2022 году на 22%, заявил статс-секретарь Минэкономики Вейлбриф Фото: REUTERS

Власти Нидерландов планируют к октябрю 2024 года закрыть полностью добычу газа на крупнейшем в Западной Европе месторождении в Гронингене. Об этом заявил в интервью Financial Times статс-секретарь Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Ханс Вейлбриф.

По его словам, план по прекращению работы на месторождении должен был осуществиться еще в 2023 году, однако эксплуатацию, возможно, придется продлить из-за энергокризиса, несмотря на угрозы землетрясений. Издание уточняет, что с 1980-х годов в районе Гронингене фиксируется ежегодно до 100 подземных толчков магнитудой до 3,6.

Тем не менее Нидерланды не столкнутся с дефицитом газа после закрытия Гронингенского месторождения, считает статс-секретарь. Топливо будет закупаться в США, Норвегии и Катара. Вейлбриф отметил, что Нидерланды сократили потребление газа в 2022 году на 22% по сравнению с 2021 годом.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время своего визита в Соединенные Штаты рассказал о своем видении общего европейского будущего. Политик признал, что после окончания украинского конфликта странам Запада придется строить отношение с Россией, поскольку она является большой частью Европы и останется ей навсегда.