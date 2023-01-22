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НовостиПроисшествия22 января 2023 16:23

Самолет авиакомпании Ryanair, летящий из Польши, сообщил о бомбе на борту

На борту Boeing 738 компании Ryanair присутствует 192 пассажира
Владимир РОМАНЕНКО
На борту Boeing 738 компании Ryanair присутствует 192 пассажира

На борту Boeing 738 компании Ryanair присутствует 192 пассажира

Фото: REUTERS

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, рейсом из Польши, проинформировал о бомбе на борту. ВВС Греции приняли решение об экстренной посадке судна в сопровождении истребителей F-16 в Афинский международный аэропорт. Информацию об этом подтвердил греческий телеканал ERT1.

По данным издания, уже задействованы все наземные и воздушные протоколы экстренной посадки в условиях минирования воздушного судна. В аэропорту подготовили специальную зону посадки, куда лайнер будет отведен после приземления.

Вместе с тем газета Proto Thema уточняет, что речь идет о самолете Boeing 738 компании Ryanair, на борту которого присутствует 192 пассажира. Лайнер летел из Польши в Афины. В данный момент судно находится над акваторией около острова Эвбея. После сообщения о бомбе в Афинский международный аэропорт были направлены специальные подразделения полиции.

Напомним, чартерный рейс Azur Air из Перми в Гоа совершил вынужденную посадку в Узбекистане после сигнала о том, что на борту самолета заложена бомба. Лайнер, на борту которого находились 238 человек, в том числе и 7 членов экипажа, согласно протоколам безопасности был перенаправлен в Узбекистан 21 января 2023 года.