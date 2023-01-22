Самолет авиакомпании Ryanair, летящий из Польши, сообщил о бомбе на борту

На борту Boeing 738 компании Ryanair присутствует 192 пассажира Фото: REUTERS

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, рейсом из Польши, проинформировал о бомбе на борту. ВВС Греции приняли решение об экстренной посадке судна в сопровождении истребителей F-16 в Афинский международный аэропорт. Информацию об этом подтвердил греческий телеканал ERT1.

По данным издания, уже задействованы все наземные и воздушные протоколы экстренной посадки в условиях минирования воздушного судна. В аэропорту подготовили специальную зону посадки, куда лайнер будет отведен после приземления.

Вместе с тем газета Proto Thema уточняет, что речь идет о самолете Boeing 738 компании Ryanair, на борту которого присутствует 192 пассажира. Лайнер летел из Польши в Афины. В данный момент судно находится над акваторией около острова Эвбея. После сообщения о бомбе в Афинский международный аэропорт были направлены специальные подразделения полиции.

Напомним, чартерный рейс Azur Air из Перми в Гоа совершил вынужденную посадку в Узбекистане после сигнала о том, что на борту самолета заложена бомба. Лайнер, на борту которого находились 238 человек, в том числе и 7 членов экипажа, согласно протоколам безопасности был перенаправлен в Узбекистан 21 января 2023 года.