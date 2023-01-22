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НовостиВ мире22 января 2023 17:00

Прокуратура Болгарии установила непричастность Софии к теракту на Крымском мосту

Коллегия Софийской прокуратуры постановила, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту
Владимир РОМАНЕНКО
Коллегия Софийской прокуратуры постановила, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту

Коллегия Софийской прокуратуры постановила, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту

Фото: Виталий ТИМКИВ

Следственные действия прокуратуры Болгарии не выявили никаких признаков причастности Софии к теракту на Крымском мосту. Об этом проинформировал главный прокурор республики Иван Гешев в Twitter.

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорично установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", - написал главный прокурор.

Напомним, Следственный комитет (СК) России подтвердил, что организаторы взрыва на Крымском мосту еще не установлены, равно как и исполнители теракта. Такое заключение сделал Басманный суд Москвы, где рассматривают ходатайство о продлении срока ареста обвиняемым по делу.

Уточняется, что по делу необходимо завершить производство 30 судебных экспертиз, получить ответы на запросы об оказании правовой помощи из компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая, а также продолжить проведение процессуальных действий. Организаторы и исполнители инцидента по-прежнему не установлены.