Bloomberg: Германия вошла в зависимость от СПГ Норвегии и собственного угля после отказа от российского газа

Германия переживает зиму 2022-2023 года благодаря поставкам сжиженного газа из Норвегии и Нидерландов Фото: REUTERS

Германия переживает зиму 2022-2023 года благодаря поставкам сжиженного газа из Норвегии и Нидерландов, а также собственным запасам угля после того, как отказалась от поставок российского энергоресурса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Спасение от вынужденного отключения электроэнергии пришло в виде сжиженного природного газа, поставляемого по трубопроводам из Норвегии и Нидерландов, а также старого любимого угля", - говорится в материале.

Как отмечает агентство, Германия не столкнется с дефицитом газа зимой 2023 года, однако проблема нехватки энергоресурсов может вернуться в 2024 году и позднее. Переход к другим поставщикам и иным ресурсам обошелся Германии в 64 млн евро.

Как прежде заявлял министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, Германия больше не зависит от поставок энергоресурсов из России. По словам главы германского Минфина, стране удалось найти альтернативные источники энергии. Например, в Германии снова начали работать теплоэлектростанции, а планы по закрытию трех остающихся атомных электростанций отложены, отметил министр. Он также заявил, что ФРГ активно развивает инфраструктуру для поставок газа, главным образом из Норвегии и Соединенных Штатов.