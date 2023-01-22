DPA: партия социал-демократов канцлера Шольца призвала пересмотреть политику в отношении России

Германия слишком долго рассчитывала исключительно на общее будущее с Россией, говорится в материале DPA Фото: REUTERS

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца в составе правящей коалиции ФРГ призвала к пересмотру позиций во внешней политике и безопасности, в частности с Россией, на фоне глобальных вызовов и кризисов. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя партии.

"Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя большую ответственность за то, что является основой процветания, свободы и мира у нас: международный порядок, основанный на правилах", - говорится в документе в распоряжении редакции.

Агентство отмечает, что Германия играет в процессах глобальной безопасности центральную роль. В частности, авторы отводят ФРГ ведущую роль в Европе.

Германия слишком долго рассчитывала исключительно на общее будущее с Россией. Пока в РФ не произойдут фундаментальные изменения во власти, обеспечение безопасности Европы должно предусматривать защиту от действий этой страны, подчеркивается в материале.

Помимо этого говорится, что в будущем Германия станет одним из самых "сильных партнеров в НАТО". Бундесвер планируется снабдить таким образом, чтобы в любой момент Германия могла в полной мере выполнять свои военные задачи, в том числе, в отношении с Китаем. Отношение с КНР также предлагается пересмотреть.

Напомним, глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны избегать повторения ошибок, допущенных ими в отношениях с Россией, чтобы ограничить зависимость от Китая. Он подчеркнул, что зависимость от Китая и России угрожает безопасности альянса.

Он подчеркнул, что в НАТО "видели эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем", - сказал Столтенберг.